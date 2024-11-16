Bolu Dağı'nda sis nedeniyle bariyere çarpan hafif ticari araç ulaşımı aksattı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu ulaşım kısa süreliğine aksadı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu ulaşım kısa süreliğine aksadı.
Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.A. idaresindeki 06 DD 0353 plakalı hafif ticari araç, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazanın ardından yolun yaklaşık 200 metrelik kısmı dubalarla çevrilerek ulaşım tek şeritten verildi.
Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.
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