Hazan renkleri eşliğinde akan Aktaş Şelalesi, ziyaretçilerine tabiatın ahengini izletiyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Aktaş Şelalesi, sonbahar renklerinin hakim olduğu tabiatıyla doğaseverlere güzel manzaralar eşliğinde vakit geçirme imkanı sunuyor.

İlçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan şelale çevresine, Düzce Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi kapsamında yapılan yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları ziyaretçileri doğada yolculuğa çıkarıyor.