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        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:15
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        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.O'nun (28) üst ve eşya aramasında 20 gramı sentetik 30 gram uyuşturucu madde ve 448 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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