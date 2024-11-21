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        Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:26
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        Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçesinde bir kişinin uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

        Şüphelinin evinin belirlenmesinin ardından ekipler, ev ve uzantılarında narkotik dedektör köpeklerin desteğiyle yaptıkları aramalarda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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