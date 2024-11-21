Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Şüphelinin evinin belirlenmesinin ardından ekipler, ev ve uzantılarında narkotik dedektör köpeklerin desteğiyle yaptıkları aramalarda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçesinde bir kişinin uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

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