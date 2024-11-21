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        Düzce'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Düzce'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:17
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        Düzce'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        T.A. idaresindeki 54 AKL 602 plakalı otomobil, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Turaplar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen L.S. yönetimindeki 81 FR 611 plakalı otomobille, ardından F.T'nin kullandığı 14 AAJ 220 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, L.S. ile araçta bulunan M.S. ve G.S. bulundukları yerde sıkıştı.

        İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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