Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesinin ilk etabında anahtar teslimi yapıldı

        Düzce Belediyesince 2023'te yapımına başlanan Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesinin ilk etabında anahtar teslimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Belediyesince 2023'te yapımına başlanan Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslimi yapıldı.

        Akınlar Mahallesi'nde ilk etap çalışmaları biten 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrimize yakışacak bu projenin, 2. ve 3. etabıyla ve kent merkezinde kalan Sanayi Sitesinin de kentsel dönüşümle Düzce'mize yakışır bir mekan haline getirilmesi arzumu yineliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü de 1. etabın 35 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğini, enerji başta olmak üzere bütün alt ve üstyapıları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

        Özlü, ilk aşamada 88, akabinde 74 dükkanın daha inşa edileceğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından 1. etapta yer alan 112 dükkanın anahtarları sahiplerine teslim edildi.

        Törene, il protokolü, oda başkanları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçaklar havada tur atıyor!
        Uçaklar havada tur atıyor!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Görme engelli öğretmen öğrencilerini gönül gözüyle eğitiyor
        Görme engelli öğretmen öğrencilerini gönül gözüyle eğitiyor
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa