Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesinin ilk etabında anahtar teslimi yapıldı

Düzce Belediyesince 2023'te yapımına başlanan Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslimi yapıldı.

Akınlar Mahallesi'nde ilk etap çalışmaları biten 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrimize yakışacak bu projenin, 2. ve 3. etabıyla ve kent merkezinde kalan Sanayi Sitesinin de kentsel dönüşümle Düzce'mize yakışır bir mekan haline getirilmesi arzumu yineliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de 1. etabın 35 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğini, enerji başta olmak üzere bütün alt ve üstyapıları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi. Özlü, ilk aşamada 88, akabinde 74 dükkanın daha inşa edileceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından 1. etapta yer alan 112 dükkanın anahtarları sahiplerine teslim edildi.