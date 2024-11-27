Gölyaka'da orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi

Bu kapsamda Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya, Çamlıbel, Bakacak, Muhapdede ile Çamlıbel köylerinde dış cephe mantolama, süt sığırcılığı ve fenni arıcılıkla uğraşan 87 aileye, 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği sağlandı.

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