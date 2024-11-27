Gölyaka'da orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği sağlandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği sağlandı.
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylüsünün projelerle desteklenerek gelir seviyesinin arttırılması, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve ormanların sürdürülebilir yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya, Çamlıbel, Bakacak, Muhapdede ile Çamlıbel köylerinde dış cephe mantolama, süt sığırcılığı ve fenni arıcılıkla uğraşan 87 aileye, 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi.
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