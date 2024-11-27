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        Gölyaka'da orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:27
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        Gölyaka'da orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 7 milyon 205 bin lira kredi desteği sağlandı.

        Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylüsünün projelerle desteklenerek gelir seviyesinin arttırılması, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve ormanların sürdürülebilir yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya, Çamlıbel, Bakacak, Muhapdede ile Çamlıbel köylerinde dış cephe mantolama, süt sığırcılığı ve fenni arıcılıkla uğraşan 87 aileye, 7 milyon 205 bin lira kredi desteği verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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