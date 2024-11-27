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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:00
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle S.K, V.K, A.T. ve Y.O.A. hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

        Şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, araç ve üst aramasında 1735 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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