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        Düzce'de iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Düzce'de iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:22
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        Düzce'de iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Düzce'de iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        İstanbul Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan dükkanın tezgah bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tezgahı keserek kedi yavrusuna ulaştı.

        Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kedi, esnafa teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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