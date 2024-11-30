Düzce'de iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

İstanbul Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan dükkanın tezgah bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.

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