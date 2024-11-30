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        Düzce'de devrilen işçi servisindeki 7 kişi yaralandı

        Düzce'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:55
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        Düzce'de devrilen işçi servisindeki 7 kişi yaralandı
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        Düzce'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 81 ABM 264 plakalı minibüs, Bahçeşehir Yenikent Polis Merkezi Kavşağı'nda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.G, Z.E, C.S, H.T, S.A. ve M.Ş. yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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