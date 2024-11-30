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        Düzce'de halk otobüsü şoförlerine gül sürprizi

        Düzce'de halk otobüsü şoförlerine, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla gül verilerek sürpriz yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:40
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        Düzce'de halk otobüsü şoförlerine gül sürprizi
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        Düzce'de halk otobüsü şoförlerine, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla gül verilerek sürpriz yapıldı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalışan şoförlere yönelik sürpriz hazırlandı.

        Halk otobüslerine binen yolcular, şoförlere beyaz ve kırmızı gül vererek Dünya Şoförler Günü'nü kutladı.

        Şoför Bedriye Çelebi, sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu belirterek, "Yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. 'Sizinle gurur duyuyoruz' diyorlar. İşimi de çok severek yapıyorum. Tüm bayanlara tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

        Ferahnur Arslan da böyle bir sürpriz beklemediğini vurgulayarak, çok duygulandığını ve kendini değerli hissettiğini kaydetti.

        Süleyman Gülaçtı ise şoförlerin vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştığına işaret ederek, bu sürpriz karşısında çok heyecanlandığını bildirdi.

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