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        Yığılcalı arıcılar, ürünlerini sanal mağazada satışa sundu

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılar, ürünlerini kurdukları sanal mağazada satışa sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:06
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        Yığılcalı arıcılar, ürünlerini sanal mağazada satışa sundu
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılar, ürünlerini kurdukları sanal mağazada satışa sundu.

        Balköy Kooperatifi üyelerine ait sanal mağazanın ilk müşterisi, Kaymakam Hüseyin Demirkol oldu.

        Ürünleri sipariş eden Demirkol, sanal mağazanın arıcılara hayırlı olmasını diledi.

        Demirkol, ilçenin arısı ve balıyla bilindiğine işaret ederek, "Balköy sanal mağazasından ilk siparişi, Yığılca Kaymakamlığı olarak verdik. Yığılca arıcısının, güvenilir bir şekilde ürünlerini sergilediği sanal mağaza açıldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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