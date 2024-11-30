Yığılcalı arıcılar, ürünlerini sanal mağazada satışa sundu

Demirkol, ilçenin arısı ve balıyla bilindiğine işaret ederek, "Balköy sanal mağazasından ilk siparişi, Yığılca Kaymakamlığı olarak verdik. Yığılca arıcısının, güvenilir bir şekilde ürünlerini sergilediği sanal mağaza açıldı." ifadelerini kullandı.

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