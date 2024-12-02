Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Düzce çıkışı ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sis görüldü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Kaynaşlı gişeleri arasındaki kısım ile Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.

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