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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:31
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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis hakim oldu.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Kaynaşlı gişeleri arasındaki kısım ile Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        D-100 kara yolunun Düzce çıkışı ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sis görüldü.

        Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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