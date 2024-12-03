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        Düzce'de meydana gelen heyelan sonucu 2 köy yolu ulaşıma kapandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:13
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        Düzce'de meydana gelen heyelan sonucu 2 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Hacıyeri ve Hocatman köylerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yolun taş ocağı mevkisinde yaklaşık 50 metrelik kısımda heyelan meydana geldi.

        Heyelan sonucu iki köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı, İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.

        Bu arada heyelan sırasında bölgede yoldan geçen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

        Öte yandan ekipler, toprak kayması esnasında yoldan geçen araç olup olmadığını araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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