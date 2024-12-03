Düzce'de meydana gelen heyelan sonucu 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Bu arada heyelan sırasında bölgede yoldan geçen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Heyelan sonucu iki köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı, İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.

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