Sisin görüş mesafesini düşürdüğü Anadolu Otoyolu'nda ulaşım yavaşladı

Kentte Bahçeşehir, D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda da sis etkili oldu.

Yolun Küçük Melen, Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler ve Beyköy geçişlerinde yoğun sis nedeniyle jandarma, kara yolları ve polis ekipleri sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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