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        Düzce'de kaçakçılık, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:31
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        Düzce'de kaçakçılık, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 19 olaya müdahale edildi, 24 şüpheliye işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

        Operasyonlarda amonyum nitrat tabanlı 339 kilogram ANFO maddesi, 25 kilogram dinamit lokumu, 32 elektrikli fünye ve 50 elektronik sigara ele geçirildi.

        Asayiş uygulamaları kapsamında ise 13 tabanca, 9 av tüfeği, çok sayıda mermi ve şarjör bulundu, çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, 18 zanlı tutuklandı.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 913,72 gram esrar, 385,9 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram afyon sakızı, 46 gram kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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