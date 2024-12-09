Düzce'de kaçakçılık, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 913,72 gram esrar, 385,9 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram afyon sakızı, 46 gram kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 zanlı tutuklandı.

Asayiş uygulamaları kapsamında ise 13 tabanca, 9 av tüfeği, çok sayıda mermi ve şarjör bulundu, çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, 18 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 19 olaya müdahale edildi, 24 şüpheliye işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.

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