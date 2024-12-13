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        Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 21:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:20
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        Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Akyazı köyü Melen Çayı kenarında silah sesi duyanlar, bölgede bulunan otomobilde yaralı bir kişi olduğunu gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde silahla göğsünden vurulduğu belirlenen Erdal İ. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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