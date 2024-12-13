Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Akyazı köyü Melen Çayı kenarında silah sesi duyanlar, bölgede bulunan otomobilde yaralı bir kişi olduğunu gördü.

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