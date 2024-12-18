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        Düzce Ovası sisle kaplandı

        Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:09
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        Düzce Ovası sisle kaplandı
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        Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.

        Kentte sis, sabah saatlerinde Düzce Ovası'nda yoğunluğunu artırdı.

        Sis nedeniyle kent merkezinde ise görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Şehir merkezindeki güzergahlar ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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