Düzce Ovası sisle kaplandı

Şehir merkezindeki güzergahlar ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Sis nedeniyle kent merkezinde ise görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

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