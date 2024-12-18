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        Düzce'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı

        Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla ulusal politikaların şekillenmesinde gençlerin aktif katılımını sağlamak amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:07
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        Düzce'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı
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        Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla ulusal politikaların şekillenmesinde gençlerin aktif katılımını sağlamak amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde yapılması planlanan çalıştay, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

        Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı ile ulusal politikaların şekillenmesinde gençlerin aktif katılımının sağlanması ve görüşlerinin doğrudan politika geliştirme sürecine dahil edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Çalıştaya, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Merkezi personeli ve gönüllüleri, STK ve kamu kurum temsilcileri ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

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