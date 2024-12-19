Düzce'de asayiş

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 4 bin 776 araç ve sürücüsü denetlendi, 18 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 1276 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 758 gram esrar, 197 gram sentetik uyuşturucu, 120 uyuşturucu hap bulundu.

Düzce'de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında farklı oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan 35 kişi yakalanarak 24'ü tutuklandı.

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