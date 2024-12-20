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        Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:39
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        Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Öztürkler Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden karavan takılı cip ile 3 otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüleri Zeki T, Lale Y. ve Mehmet Oğuz K. yaralandı.

        Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Zeki T. ile diğer yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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