Düzce'de yaban hayatı fotokapanla kaydedildi

Paylaşımda, "Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu." ifadelerine yer verildi.

Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını kontrol etmesi, ayının yürüyüşü ve kurtların araziyi keşfetmesi yer alıyor.

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