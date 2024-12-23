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        Düzce'de yaban hayatı fotokapanla kaydedildi

        Düzce'de ormanda gezen ayı, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:17
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        Düzce'de yaban hayatı fotokapanla kaydedildi
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        Düzce'de ormanda gezen ayı, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kentin ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlarla çeşitli hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

        Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını kontrol etmesi, ayının yürüyüşü ve kurtların araziyi keşfetmesi yer alıyor.

        Paylaşımda, "Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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