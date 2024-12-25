Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Düzce'de emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 4 olaya müdahale edildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda 1230 litre kaçak akaryakıt, 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.