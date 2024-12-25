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        Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Düzce'de emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:38
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        Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Düzce'de emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 4 olaya müdahale edildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

        Operasyonlarda 1230 litre kaçak akaryakıt, 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 270,72 gram sentetik uyuşturucu, 46,87 gram esrar, 14 gram kokain, 283 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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