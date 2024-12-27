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        Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:17
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        Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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