AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti teşkilatlarının, aynı davanın neferleri olduğunu belirterek, "Teşkilat demek; sevgi, kardeşlik, birlikte yol yürümek demek." dedi.

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Bak, kuruluşundan bu zamana kadar teşkilata emek veren herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da dünyanın hiçbir yerinde, 23 yıllık bir siyasi partinin 22 yıl iktidarda kaldığı, girdiği her seçimi kazandığı başka bir ülke, başka bir siyasi parti olmadığını söyledi.

Dağ, 23 yılda birçok badire yaşadıklarını ama hiç yılmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizi yıkmak istediler. Aslında AK Parti ile beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istediler, yıkılmadık. Bu 23 yılda gençlerimiz direklerde bayrak asmaktan, hanım kardeşlerimiz ev ev, köy köy gezmekten, kadınıyla erkeğiyle ana kadememiz esnafı gezmekten, milletvekillerimiz iline hizmet getirmekten, bakanlarımız birçok icraatı yapmaktan, belediye başkanlarımız hizmet etmekten yorulmadı. Allah'a hamdolsun, 23 yılın hiçbir anında yorulmadık. Yılmadık, yıkılmadık, yorulmadık ve çok şükür bugüne kadar hep milletimizle yürüdük. Bundan sonra da milletimizle yürümeye devam edeceğiz."