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        Almanya'dan yola çıkan bisiklet tutkunu, umre için kutsal topraklara pedal çeviriyor

        ÖMER ÜRER - Umre vazifesi için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan 44 yaşındaki Habip Keskin, 1 aylık yolculuğunun ardından ulaştığı memleketi Düzce'de ailesini ziyaret ettikten sonra Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine pedal çevirmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:11
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        Almanya'dan yola çıkan bisiklet tutkunu, umre için kutsal topraklara pedal çeviriyor
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        ÖMER ÜRER - Umre vazifesi için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan 44 yaşındaki Habip Keskin, 1 aylık yolculuğunun ardından ulaştığı memleketi Düzce'de ailesini ziyaret ettikten sonra Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine pedal çevirmeye başladı.

        Almanya'da iş makinesi operatörü olarak çalışan Keskin, yaklaşık 1 ay önce umre görevini yerine getirmek için bisikletiyle Mekke'ye gitmeye karar verdi.

        Hava şartlarına bağlı olarak yolun büyük bölümünü pedal çevirerek geçen, olumsuz koşullarda ise otostop ya da otobüslerle yoluna devam eden Keskin'in ilk durağı memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesi oldu.

        Burada aile büyükleriyle hasret gidererek helallik alan Keskin, ardından tekrar bisikletiyle Mekke'ye hareket etti.

        Dağcılık ve bisiklet sporuyla ilgilenen sporsever Keskin, yanında hazır bulundurduğu çadırında konaklıyor. Keskin, yaklaşık 1,5 ay boyunca hava şartları ve bisiklet için tehlikeli olabilecek alanlar dışında pedal çevirerek kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyor.

        - "Her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyorum"

        44 yaşındaki Keskin, AA muhabirine, bisiklet sevgisinin yıllar önce başladığını, daha önceki yıllarda da bisikletle Almanya'dan Düzce'ye geldiğini söyledi.

        Bisikletle her fırsat bulduğunda doğaya çıktığını anlatan Keskin, "Mekke'ye yıllardır gitmek istiyordum ve sürekli ertelemek zorunda kalıyordum." dedi.

        Yaklaşık 2 yıl önce de zorlu hava şartlarına rağmen Almanya'dan Türkiye'ye yolculuk yaptığını aktaran Keskin, "Tabii Mekke'ye niyetim hep vardı ama bu dış olaylar, savaş durumları nedeniyle ertelemiştim. Bu sene de niyet ettim, Allah kazasız belasız gitmeyi nasip etsin." diye konuştu.

        Keskin, Mekke'ye vardığında bir müddet orada kalmayı ve bölgede bisikletle dolaşmayı istediğini dile getirdi.

        Yolculuğunun 1-1,5 ay gibi süreceğini, konaklamayı da camilerde veya yanında getirdiği çadırda yapmayı planladığını anlatan Keskin, "Hava şartları uygun giderse 4 haftada orada olmayı, yaklaşık 2 hafta da orada kaldıktan sonra dönmeyi planlıyorum. Her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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