Düzce'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi devam ediyor

Düzce'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 25 binin üzerinde öğrenci, ilk kez yüzmeyi öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çocukları suyla tanıştırmak için 2018 yılında 72 ilde başlatılan 2019 yılında 81 ile çıkartılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Düzce'de uygulanıyor.

Kentte 2019 yılından itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında okullarda eğitim gören 28 bin 378 öğrenci ilk kez yüzmeyi öğrendi. 2024 yılında yüzmeyi öğrenen 1813 öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyonca Bahçeşehir Düzce Yüzme Havuzu’ndaki yüzme testini geçerek katılım belgelerini aldı.