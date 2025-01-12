Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Anadolu otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Anadolu otoyolu‘nun Düzce kesiminde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.T. idaresindeki boya ve inşaat malzemesi yüklü 26 TS 499 plakalı kamyonet, Gümüşova rampaları ile Yeşilyayla mevkisi arasında kalan kısımda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında kalan ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.
Sağ şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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