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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Anadolu otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:23
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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu otoyolu‘nun Düzce kesiminde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.T. idaresindeki boya ve inşaat malzemesi yüklü 26 TS 499 plakalı kamyonet, Gümüşova rampaları ile Yeşilyayla mevkisi arasında kalan kısımda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında kalan ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

        Sağ şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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