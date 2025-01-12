Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.T. idaresindeki boya ve inşaat malzemesi yüklü 26 TS 499 plakalı kamyonet, Gümüşova rampaları ile Yeşilyayla mevkisi arasında kalan kısımda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında kalan ağaçlık alana devrildi.

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