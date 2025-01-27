Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
Düzce'de güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Düzce'de güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda emniyet ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 9 olaya müdahale edildi, 9 şüpheliye işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 67 bin 600 makaron, 1069 paket sigara 11,8 kilogram tütün, 8 cep telefonu ve 1 elektronik cihaz ele geçirildi.
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 636,75 gram esrar, 93,16 gram sentetik uyuşturucu, 515 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 şüpheli tutuklandı.
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