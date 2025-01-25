Düzce'de heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı

Düzce’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Bağlantı yolunun tek şeridinin kapanmasına yol açan heyelan nedeniyle karayolları ekipleri çalışma başlattı.

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