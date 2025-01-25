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        Düzce'de heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı

        DÜZCE'de aşırı sağanak nedeniyle Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda heyelan meydana gelirken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:15
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        Düzce'de heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı
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        DÜZCE’de aşırı sağanak nedeniyle Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda heyelan meydana gelirken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Düzce’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Bağlantı yolunun tek şeridinin kapanmasına yol açan heyelan nedeniyle karayolları ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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