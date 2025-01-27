Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de ahır, samanlık ve ev yangını

        DÜZCE'de ahırda başlayıp bitişiğindeki iki katlı eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de ahır, samanlık ve ev yangını
        ABONE OL

        DÜZCE’de ahırda başlayıp bitişiğindeki iki katlı eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yığılca ilçesi Tıraşlar köyü Dağ Mahallesi'nde Sezgin Doğancı'ya ait ahır ve samanlıkta, dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yanındaki 2 katlı betonarme eve de sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın anları, dronla havadan görüntülendi. Can kaybının olmadığı yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!

        Benzer Haberler

        Düzce'de çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu
        Düzce'de çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu
        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde otomobil boş su kanalına devrildi
        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde otomobil boş su kanalına devrildi
        Düzce'de heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı
        Düzce'de heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı
        Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı
        Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişinde sis ve sağanak
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişinde sis ve sağanak
        Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı
        Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı