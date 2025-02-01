Düzce'den kısa kısa
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sis etkisini gösterdi.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana bağladı.
- Yeşilay Düzce Şube Başkanlığına İsmail Korkmaz seçildi
Yeşilay Düzce Şube Başkanlığına İsmail Korkmaz seçildi.
Şube binasında gerçekleştirilen genel kurulda, İsmail Korkmaz Yeşilay Düzce Şube Başkanlığına seçildi.
Genel kurulun ardından yeni yönetim, ilk toplantısını da gerçekleştirdi.
Toplantıda yönetim kurulu üyeleri kendilerini tanıttı, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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