Düzce'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Kazayı gören Recep Kara, AA muhabirine, "İş çıkışı önümde ilerleyen araç direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Durumu ekiplere bildirdim. Aracın uzak olmasından dolayı ekiplerin gelmesini bekledim." diye konuştu.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen araçtaki sürücü ve beraberindeki Berkay D, Bayram Tufan K, Öner D. ve Halil D. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.