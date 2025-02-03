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        Batı Karadeniz'in kuş cenneti Efteni Gölü'nde "Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliği

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Havzası'nda Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 01:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:45
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        Batı Karadeniz'in kuş cenneti Efteni Gölü'nde "Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliği
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Havzası'nda Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Düzce Valiliği işbirliğinde Efteni Gölü Havzası'nda Dünya Sulak Alanlar Günü kutlandı.

        Bu çerçevede ilk olarak Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bölgeyi ziyarete gelenlerle Kuş Gözlem Kulesi ve Çevre Düzenlemeleri Projeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Etkinliğe katılanlar, kuleye çıkarak göl içindeki kuşları teleskoplarla izledi.

        Bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla da göle 10 bin sazan yavrusu ve bir miktar yaban ördeği bırakıldı.

        Vali Aslan, Efteni Gölü'nde taşkın koruma seddine paralel şekilde doğa koruma ve doğal yaşamın canlılığın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında gölün büyüklüğünün iki kat artacağını söyledi.

        Bölgede geçen yıl başlanan rehabilitasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması ve buna paralel gölün büyüklüğünün 180 hektardan yaklaşık 360 hektara çıkması planlanıyor.

        Geçen yıl 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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