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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:14
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

        Bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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