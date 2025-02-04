Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.﻿

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

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