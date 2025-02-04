Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
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