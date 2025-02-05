Anadolu Otoyolu'nda aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, otoyolun Üçköprü mevkisi Ankara istikametinde yol kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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