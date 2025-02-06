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        Düzce ve Kocaeli'de kar etkisini artırdı

        Düzce ve Kocaeli kent genelinde sabahtan bu yana aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:19
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        Düzce ve Kocaeli'de kar etkisini artırdı
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        Düzce ve Kocaeli kent genelinde sabahtan bu yana aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde etkili olan kar, yer yer ulaşımı güçleştiriyor.

        Yolun Kaynaşlı Kavşağı bölgesinde sürücüleri uyaran polis ve jandarma, karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı sırada kısa sürelerle trafiği durduruyor.

        Düzce'nin Yığılca ve Zonguldak'ın Alaplı ilçelerini bağlayan yolda ise taş ocağından nakliyecilik yapan 5 tır yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.

        Araç takip cihazından mahsur kalan araçların yerlerini belirleyen İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme çalışması yaparak 5 sürücüye ulaştı.

        Yığılca Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bayram Kaptan, AA muhabirine, "Arkadaşların telefonları çekmediği için araç takiple bulduk. Devletimizin imkanlarıyla araçlarımızı mahsur kaldığı yerden kurtardık." dedi.

        Sürücüler ise ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Uzun zamandır burada bekliyoruz. Çok şükür şu an kurtarıldık." ifadelerini kullandı.

        Kent merkezinde de etkili olan yağış nedeniyle Bahçeşehir Kalıcı Konutlar mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Karayolları, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri, ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Gölyaka ilçesinde ise etkisini sürdüren yağış nedeniyle okulların tatil edildiği haberini alan çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, yaptıkları kızaklarla kaydı.

        Düzce Valiliği, kar yağışının bu gece ve yarın yoğun şekilde devam edeceğini, buzlanma riskinin olduğunu bildirerek, vatandaşları uyardı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de dün gece yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        İlçelerden İzmit'in merkezi, Umuttepe Bölgesi, Kartepe Kayak Merkezi, Başiskele'nin merkezi, Körfez'in yüksek kesimleri ve Aytepe mevkisi ile Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar etkisini artırdı.

        Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ile yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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