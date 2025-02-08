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        Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:49
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        Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi
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        Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.

        Kar yağışı, kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu.

        Yağışın ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar manzarası havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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