Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Bağ göreve başladı

        Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, görevi Ergin Taştepe'den devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Bağ göreve başladı
        ABONE OL

        Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, görevi Ergin Taştepe'den devraldı.

        Düzenlenen törende, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde araştırmacı olarak görev yapacak Taştepe, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilen Bağ'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak çiçek takdim etti.

        Kurum müdürleri de bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Taştepe'ye plaket takdim etti.

        İlçede "2. Dönem Müdürler Kurulu ve Tanışma Toplantısı" Bağ başkanlığında gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
        Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
        Tekel büfesi sahibini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)
        Tekel büfesi sahibini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)
        Tekel büfesi sahibini tabancayla vurup kaçtı
        Tekel büfesi sahibini tabancayla vurup kaçtı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Düzce'de karla kaplı alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı
        Düzce'de karla kaplı alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı