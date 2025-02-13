Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde yaklaşık 1 haftadır devam eden kar yağışının durmasıyla sis etkili oldu.

Sisin görüş mesafesini düşürdüğü yolda sürücüler dikkatli ilerliyor. Güzergahta bulunan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajların da bulduğu 34 kilometrelik D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca kesiminde etkili olan sis ve yamaçları kaplayan kar havadan görüntülendi.