Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova ilçesi Yongalık mevkisinde kontrolden çıkan 4 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan L.K, S.B, A.U. ve P.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
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