Yığılca'da sahipsiz köpekler barınağa teslim ediliyor

Ekipler, mahalle ve sokak aralarında yaptıkları çalışmalarla sahipsiz köpekleri toplamaya başladı.

Yığılca Belediyesi, özellikle okul bölgelerinde ailelere ve öğrencilere sahipsiz köpeklerin saldırdığına yönelik yapılan ihbarların ardından harekete geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.