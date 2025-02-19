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        Yığılca'da sahipsiz köpekler barınağa teslim ediliyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine sahipsiz hayvanları için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:43
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        Yığılca'da sahipsiz köpekler barınağa teslim ediliyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine sahipsiz hayvanları için çalışma başlattı.

        Yığılca Belediyesi, özellikle okul bölgelerinde ailelere ve öğrencilere sahipsiz köpeklerin saldırdığına yönelik yapılan ihbarların ardından harekete geçti.

        Ekipler, mahalle ve sokak aralarında yaptıkları çalışmalarla sahipsiz köpekleri toplamaya başladı.

        Belirli periyotlarla toplanan hayvanlar, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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