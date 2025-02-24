Karaman'da 4 bin dönüme kurulacak GES'in panelleri Düzce'de üretiliyor

ÖMER ÜRER - Karaman'da 4 bin dönüm (4 milyon metrekare) alanda kurulacak güneş enerjisi santralinde (GES) kullanılacak yüksek yerlilik oranına sahip 500 bin panel Düzce'de üretiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 6 ayrı bölgede toplam 800 megavatlık kapasiteyi yatırımcılara tahsis için 4 Şubat'ta düzenlediği "Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA GES)" yarışmalarında, bağlantı kapasitesi 200 megavat olan "G24-Karaman GES"i Pekintaş Group bünyesindeki Temmuz Güneş Enerji kazandı.

Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olacak proje 4 bin dönüm alana kurulacak. Projede, Düzce Giga Factory tesisinde üretilecek yüksek yerlilik oranına sahip yaklaşık 500 bin güneş paneli kullanılacak. Karaman GES tam kapasite ile üretime geçtiğinde 122 bin hanenin bir senelik elektrik tüketimine eşdeğer olan 439 milyon 284 bin kWh enerji üretilecek ve yılda 204 bin 267 ton karbondioksit salımı engellenecek.

Schmid Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, AA muhabirine, yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlanan fabrikada her gün yaklaşık 12 bin muhtelif özelliklerde, farklı güç kategorisindeki güneş panelinin üretildiğini anlattı.

Projelerini yurt içi ve dışında yatırımcılarla buluşturduklarından bahseden Olcay, kullandıkları teknoloji, ekipmanlar ile test, kontrol yöntemlerinin "dünyadaki en iddialı, en gelişmiş ve üretim esnasında tatbik edilmesi en zor teknolojilerden" oluştuğunu aktardı.

- "Türkiye'nin en az güneş alan bölgesi, Almanya'nın en çok güneş gören eyaletinden fazla ışınım sağlıyor"

Olcay, Türkiye'nin güneş enerjisi konusunda çok şanslı ve çok zengin olduğuna değinerek, ülkenin en az güneş alan kuzey bölgelerinin, hiç güneşi olmadığı halde bu alana büyük yatırım yapan Almanya’nın en çok güneş alan Güney Bavyera eyaletinin bile üzerinde ışınım sağladığına dikkati çekti.

Ülkedeki 20 bin megavatlık güneş enerjisi kurulum kapasitesinin yeterli olmadığını ifade eden Olcay, "Çok daha yukarıya çıkıp kendi enerjisini kendi üreten, dış ithalat mecburiyetinde olmadan, elektrik enerjisinin güneşten sağlandığı çevre dostu ekolojik dengeleri koruyan ve ihtiyacı olan enerjisi tamamen yerli kaynaklarla üreten bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz." diye konuştu.