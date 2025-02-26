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        Uzman ellerde iyileştirilen kızıl şahinler yeniden gökyüzüyle buluşacak

        ÖMER ÜRER - Düzce'de göç yolunda yaralı bulunan ve uzman ellerde iyileştirilen 2 kızıl şahin yeniden gökyüzüyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:28
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        Uzman ellerde iyileştirilen kızıl şahinler yeniden gökyüzüyle buluşacak
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de göç yolunda yaralı bulunan ve uzman ellerde iyileştirilen 2 kızıl şahin yeniden gökyüzüyle buluşacak.

        Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde yaklaşık 15 gün önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine getirildi.

        Birinin ayağında darbeye bağlı ezik ve yumuşak doku travması, diğerinde ise sol kanadında zedeleme ve kırık tespit edilen kızıl şahinlerin bakım ve tedavisini veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal üstlendi.

        Saldırgan tavırları nedeniyle önce rehabilitasyona alınan, ardından protein takviyesi, serum desteği ve özel egzersiz uygulanan hayvanlar, uçuş antrenmanları ve kanat egzersizlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınarak göç yolculuğuna devam edecek.

        - "Uçabilecek duruma geldiler"

        Veteriner Zeynep Hızal, AA muhabirine, ihbar üzerine gittikleri bölgede teslim aldıkları kızıl şahinlerin açık yaralarının olduğunu söyledi.

        Hızal, yaklaşık 15 günlük tedavi sürecinin ardından hayvanların durumunda iyileşme gözlemlediklerini kaydetti.

        Kuşların göç yolculuğunun devam ettiğini dile getiren Hızal, "Bu tür yırtıcılar için kanat ve pençe yaralanmaları çok önemli. Beslenebilmeleri için özellikle pençeleri hayati önem taşıyor. İlk tespit ettiğimiz doku zedelenmeleri açık yaralar, 15 günün ardından iyileşti. Artık çok güçlüler ve uçabilecek durumdalar. Çok kısa zamanda uçma antrenmanlarının ardından bulundukları yerden tekrar doğaya salınıp özgürlüklerine kavuşacaklar." diye konuştu.

        Veteriner Murat Ünlü de açık yaraların enfeksiyon riski oluşturması nedeniyle titiz bir tedavi süreci yürütüldüğünü anlattı.

        Yırtıcı kuşların en önemli uzuvlarının kanat ve pençeleri olduğunu vurgulayan Ünlü, "Beslenme ihtiyaçlarını gideremedikleri için muhtemelen hayata tutunamayacaklardı. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız; bu tür hayvanları yaralı veya halsiz bulduklarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aramaları. Bizler elimizden geldiğince bu canlılarımızı uygun şekilde tedavi edip ait oldukları doğaya sağlıklı şekilde geri bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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