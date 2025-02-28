Düzce'den kısa kısa

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılında mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında üzerinden 28 yıl geçen 28 Şubat'ın, 12 Eylül darbesinin ürünü olduğunu belirterek, "Darbecilerin 'Bin yıl sürecek' dediği süreci ve vesayet dönemini, 2001 yılında 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyen Genel Başkanımız kapattı. 1982'deki YÖK'ün kılık kıyafet genelgesiyle başlayan süreç her geçen gün daha da kötüleşti. 1987'de bir sömestr okula gidemeyen başörtülü öğrenciler olarak sivil demokratik mücadelemizi bu vatanın bir kaldırım taşına dahi zarar vermeden yaptık." ifadelerini kullandı.

Darbelerin en çok kadınları mağdur ettiğini vurgulayan Keşir, 16-17 yaşındaki kız çocuklarının ikna odalarında terletilmesinin, Tıp Fakültesi 5. sınıftaki bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle okuldan atılmasının hiçbir ideolojik izahının olamayacağını kaydetti.

- DÜ ve SAÜ'de okuyan Kazakistanlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin kültürünü tanıttı.

DÜ İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kazakistanlı öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyerek müzik ve dans gösterileri yaptı, sinevizyonla Kazakistan hakkında bilgiler paylaştı.

DÜ Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Ali Otemurat, kültürlerini tanıtmak, Türkiye ve diğer ülkelerle dostluklarını pekiştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

SAÜ Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Abdurazzak Auyelbek de "Etkinliğin amacı kültürümüzü tanıtmak. Zaten akraba ülke olduğumuz için bağımızı daha da derinleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Gölyaka'da Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılında Gölyaka ilçesinde anma programı düzenlendi.

Gölyaka Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, lokma tatlısı dağıtıldı.