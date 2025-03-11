Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesinin girişimleri ve TÜBİTAK’ın desteğiyle açılan Düzce Bilim Merkezi, 1 yıl içinde yaklaşık 15 bin çocuğu bilimsel gerçeklikle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Bilim Merkezi, 52 düzenekli sergi alanı, 6 farklı atölye sınıfı, 5 bin 600 metrekare kapalı ve 2 bin metrekare açık alanı ile bilim meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilim merkezinin sorumlusu Serkan Yılmaz, önümüzdeki dönemde kapasite artırımı için TÜBİTAK ile 30 milyon lira hibe sözleşmesi imzalandığını belirterek, "Bu bağlamda Düzce Belediyesine, bilim merkezimize yeni sarf malzemeler ve donanımlar gelecek. Merkezimiz daha da zenginleşecek." ifadesini kullandı.

Bilim şenliği düzenlemek için de harekete geçtiklerini anlatan Yılmaz, haziranda düzenlemek üzere bilim şenliği başvurusu yaptıklarını, hibe almaları halinde Düzce’de büyük bir şenlik kaydetti.

Yılmaz, merkezde yürütülen çalışmalarla bilim farkındalığını artırmak istediklerini, 1 yıl içinde bu amaç doğrultusunda 15 bin öğrenciyi ağırladıklarını bildirdi.

- DÜ'de 80 yaşındaki kalp hastası koroner bypass ile sağlığına kavuştu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, tıkalı 3 damarına koroner bypass işlemi yapılan 80 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, göğüste sıkışma ve nefes darlığı şikayeti olan 80 yaşındaki Ü.G, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvurdu. Kardiyoloji kliniğine sevk edilen hastaya yapılan koroner anjiyografi sonucunda 3 damarının tıkalı olduğu belirlendi.

DÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yiğit Tanrısever ve ekibi, hastayı koroner bypass ameliyatına aldı.

Başarılı bir operasyon geçiren hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edileceği belirtildi.