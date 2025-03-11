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        Fındık üreticisine 'don' uyarısı

        DÜZCE'de sıcak hava nedeniyle fındık ağaçları filiz verirken, mart ayı içerisinde olası don ve ayaza karşı çiftçiler uyarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:55
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        Fındık üreticisine 'don' uyarısı
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        DÜZCE'de sıcak hava nedeniyle fındık ağaçları filiz verirken, mart ayı içerisinde olası don ve ayaza karşı çiftçiler uyarıldı. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Dededen kalma ilkel yöntemlerle don olayına karşı tedbir alınabilir. Saman yakma, lastik yakma gibi işlemler yapabiliriz" dedi.

        Kentte yaklaşık 1 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bitkilerin çoğu çiçek açarken, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından fındık ağaçları filiz vermeye başladı. Kentteki fındık bahçelerinin mart ayı içerisinde don veya ayaz yaşanması durumunda çiftçilerin büyük zorluk çekeceğini söyleyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Geçen yıl Düzce'ye kar hiç düşmedi. Bu yıl güzel bir kar yağışı gördük. Çiftçiler olarak bizleri memnun etti. Ancak kar yağışının ardından havaların 20-25 derecelere kadar ısınması, fındığımızda tehlike ve çiftçilerde tedirginlik yarattı. Havalar böyle giderse bir tehlike yok. Ancak önümüzdeki hafta tahminlere göre havaların sıfır derecelere kadar soğuyacağı ve ayaz tehlikesinin olabileceği göz önünde bulunduruluyor. Bu da çiftçilerimiz için büyük bir tehlikedir. Geçen sene kurak oldu, bu yıl da ayaz olursa fındık rekoltesi düşer. Temennimiz, olmamasından yanadır. Aksi halde çiftçilerimiz perişan olur" dedi.

        'HİÇBİR ZAMAN BUNU TAVSİYE ETMEDİK'

        Çiftçilerin bordo bulamacı kullanmamasını isteyen Öztürk, "Çiftçilerimize bordo bulamacı tavsiye ediliyor. Hiçbir zaman bunu tavsiye etmedik. Doğacak fındığı uyuşturuyor ve döllenmeyi engelliyor. Bunun için Giresun Araştırma Enstitüsü'ne yazılar yazdık. Çiçek açmasını geciktirecek bir ilacın olmadığını biliyoruz. Dededen kalma ilkel yöntemlerle don olayına karşı tedbir alınabilir. Çiftçiler olarak dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz eski yöntemlerle saman yakma, lastik yakma gibi işlemler yapabiliriz. Bu sayede oluşacak tütsü hava sıcaklığını yükseltecektir. Özellikle su kenarlarında, dere yataklarında hava daha soğuyacağı için çiftçilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Tütsü görevi gören dumandan hava sıcaklığı eksi derecelere düşmez ve 3-4 derecede bahçeyi tutar. Bu da üretici için yeterli bir sıcaklıktır. Bu şekilde çiftçilerimiz yaparsa iyi olur" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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