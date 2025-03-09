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        Anahtar Parti Düzce İl Kongresi yapıldı

        Düzce'de Anahtar Parti'nin (A Parti) il kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:13
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        Anahtar Parti Düzce İl Kongresi yapıldı
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        Düzce'de Anahtar Parti'nin (A Parti) il kongresi gerçekleştirildi.

        Düzce Barosu Konferans Salonu'ndaki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan A Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olması için çalışacaklarını belirterek, "Hepimiz el ele verirsek, kardeşlik hukuku içerisinde partimizi toplumla buluşturabilirsek iktidara geleceğimiz günler uzun olamayacaktır." dedi.

        A Parti Düzce İl Başkanı Metin Topal, 28 Ekim 2024'te partinin kuruluşu ilan edildiğinde ülkeye adalet, liyakat ve refah getirecek iradeyi ortaya koyduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçim Topal, güven tazeledi.

        Kongreye, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanları ile bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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