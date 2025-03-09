Anahtar Parti Düzce İl Kongresi yapıldı

Kongreye, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanları ile bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan A Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olması için çalışacaklarını belirterek, "Hepimiz el ele verirsek, kardeşlik hukuku içerisinde partimizi toplumla buluşturabilirsek iktidara geleceğimiz günler uzun olamayacaktır." dedi.

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