Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: GAIN Park

HAKEM: Yasin Kol

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Richard, Cordova, Vilhena, Makouta, Sporar.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

REKLAM Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. LİGDE 18. RANDEVU Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

OSIMHEN VE AHMED KUTUCU SINIRDA Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu, Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Aslan'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ise Alanyaspor karşılaşmasında oynamayacak. REKLAM SON 4 MAÇI BERABERE BİTTİ Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı. Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

LİGDE 26 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. ALANYASPOR'A KARŞI SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. "Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.