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        Türk Kızılay Düzce Şube başkanlığına Halil Aydın seçildi

        Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:46
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        Türk Kızılay Düzce Şube başkanlığına Halil Aydın seçildi
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        Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kızılay İş Merkezi'ndeki Kızılay Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Selçuk Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın, Türk milletinin en büyük iyilik hareketi olduğunu belirterek, "Türk Kızılay, milletimizin merhametini yurt içine ve dünyanın birçok yerine taşıyan organizasyonun adıdır. 157 yıl boyunca çok farklı sahalarda çok farklı hizmetlerle kendini ispatlamış bir teşkilatın adıdır." dedi.

        Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Anadolu erenlerinden miras kalan iyilik hareketi Türk Kızılay'ın, yüzyıllar boyunca bu topraklarda baki olmasını diledi.

        CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Türk Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Türk Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın, köklü geçmişe sahip Türk Kızılay'ın gönüllülük esasıyla çalışan yardım kuruluşu olduğunu anlatarak, "Bu iyilik hareketinin gücü, motoru sizlersiniz. Türk Kızılay'a milletin sahip olduğunu görmek beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Aydın, genel kuruldaki oylamada yeniden başkanlığa seçildi.

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